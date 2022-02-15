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Сегодня, 18:33

Канада победила Китай и вышла в 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира

Иван Шитик
Корреспондент
15 февраля. Канада — Китай — 7:2.
Фото Reuters

Сборная Канады стала последним участником 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира. Канада в квалификационном раунде обыграла сборную Китая со счетом 7:2.

В составе канадцев по дублю сделали нападающие Джордан Уил и Адам Тамбеллини.

Отметим, что по ходу матча травму колена получил вратарь сборной Китая Джереми Смит. Он был вынужден покинуть лед при счете 1:2. Вратарь был отправлен сразу в больницу.

В четвертьфинале Канаде предстоит встретиться с командой Швеции.

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Квалификационный раунд

Канада — Китай — 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Голы: Уил — 2 (бол., Тамбеллини, Норо), 6:57 — 1:0. Уил — 3 (бол., Стаал, Тамбеллини), 9:55 — 2:0. Кейн — 1, 15:32 — 2:1. Тамбеллини — 2 (бол., Норо, Уил), 26:36 — 3:1. Тамбеллини — 3 (буллит), 28:39 — 4:1. О`Делл — 2 (Демерс, Джонсон), 32:05 — 5:1. Кейн — 2 (бол., Локхарт, Челиос), 38:59 — 5:2. Стаал — 1 (Мактавиш, Макбэйн), 55:55 — 6:2. Макбэйн — 1 (бол., Норо, Тамбеллини), 58:19 — 7:2.

Нереализованный буллит: С. Фу (Китай), 4:02 (Вратарь).

Вратари: Томкинс — Смит (О`Брайен, 20:00).

Штраф: 15 — 20.

Броски: 45 (17+11+17) — 29 (10+13+6).

Судьи: Викман, Черриг.

15 февраля. Пекин. Национальный.

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