Сборная Канады обыграла Германию на старте олимпийского хоккейного турнира

В матче предварительного этапа мужского олимпийского турнира по хоккею сборная Канады победила команду Германии (5:1).

В составе канадцев отличились Алекс Грант, Бен Стрит, Дэниэл Винник, Максим Норо и Джордан Уил. У немцев гол в активе Тобиаса Ридера.

Канада набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А. У Германии ноль очков и третье место.

Олимпийские игры-2022

Группа A

Канада — Германия — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Грант — 1 (Джонсон, Стрит), 4:43 — 1:0. Стрит — 1 (О`Делл, Джонсон), 9:47 — 2:0. Винник — 1 (Крэкнелл, Деарне), 10:19 — 3:0. Ридер — 1 (Небельс, Пфедерль), 30:45 — 3:1. Норо — 1 (бол., О`Делл, Стаал), 32:58 — 4:1. Уил — 1 (Тамбеллини, Найт), 51:22 — 5:1.

Вратари: Паскуале — Нидербергер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 27 (10+9+8) — 24 (7+9+8).

Судьи: Бруггеман, Бьерк.

10 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.