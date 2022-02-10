Быков поделился ожиданиями от матча сборной России с Данией на Олимпиаде

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Данией на Олимпиаде в Пекине.

«Я думаю, результат датчан с чехами охладил пыл некоторых болельщиков. Нам будет нелегко точно. Но, я думаю, наши ребята будут готовы. Нет-нет и еще раз нет. Игра с датчанами не будет простой прогулкой. Настрой должен быть очень серьезным», — сказал Быков «СЭ».

Матч Олимпиады-2022 Дания — Россия состоится 11 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.

12.02.2022 | Россия - Чехия

В первом матче группы В российская сборная 9 февраля обыграла Швейцарию (1:0), Чехия уступила Дании (1:2).