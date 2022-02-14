Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказалася о заменах в составе национальной команды на ближайшие матчи Олимпиады.

— Как вам новая арена? Пришлось решать вопросы с переездом?

— Конечно. Вчера на директорате сказали, что ребята будут играть на новой арене. Поэтому с утра они собрали вещи и перевезли их. А так, здесь комфортные условия и уютный дворец. У нас работают профессионалы.

— Что думаете о паре Латвия — Дания?

— Латыши проиграли все матчи. Но у них есть много ребят с рижского «Динамо», многих мы знаем. Удачи им, а там уже будем играть с сильнейшим. Мы уже видели Данию — это хорошая дисциплинированная, быстрая команда.

Те же немцы вчера показали против американцев, что любая команда может победить любую на маленькой площадке. Эмоций и сил у всех много. Все бегут, все толкаются. Поэтому в плей-офф может получиться все, что угодно. Нужно готовиться к любому сопернику и рассчитывать на свои силы.

— Возможны ли перемены в составе и насколько тяжело переводить запасных игроков в основу?

— На самом деле, это сложно. Игрока можно заменить только по ковидным делам или из-за травмы. Но травмированного можно заменить только если у команды осталось 20 полевых. Получается, должны быть травмированы 3 игрока, чтобы была возможность сделать замену. Поэтому с тем же Каюмовым сложно что-то сделать. Слава Богу, что у него все обошлось и он может играть.

— У вас нет идей отпустить домой кого-то из запасных, чтобы они готовились к плей-офф КХЛ?

— Нет, все ребята остаются здесь. Никто не знает, что произойдет. Огромное спасибо им. Все ребята профессионалы: тренируются, рвутся на лед, даже когда даем им выходной. От них зависит намного больше, чем кажется. Снимаем перед ними шляпу.