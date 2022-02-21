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Сегодня, 00:09

Хоккеист сборной России Слепышев ответил на оскорбления фанатов

Евгений Петров
Корреспондент
Антон Слепышев.
Фото Reuters

Нападающий сборной России Антон Слепышев после поражения от Финляндии (1:2) в финале хоккейного турнира Олимпиады ответил на оскорбительное сообщение.

Нападающий сборной России Антон Слепышев после поражения от Финляндии (1:2) в финале хоккейного турнира Олимпиады ответил на оскорбительное сообщение.

Ранее хоккеист написал у себя в Instagram: «Хочу сказать настоящее спасибо тем, кто верил в нас по-настоящему! Это была команда! И мы сделали все, что в наших силах! Спасибо всем за серебро! Мы его выиграли! Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ — это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

После этого игрок опубликовал у себя в stories несколько сообщений с поддержкой, а также одно сообщение с жесткой критикой, где болельщик использует нецензурные выражения. «Вот и вся сущность нашего русского народа!» — отреагировал Слепышев на слова болельщика.

На Олимпиаде в Пекине Слепышев набрал 3 (2+1) очка в 6 матчах. Игры проходили с 4 по 20 февраля.

Антон Слепышев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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