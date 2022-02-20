Финский генменеджер «Коламбуса»: «Своими комментариями Фазель подтвердил свою некомпетентность»
Финский генменеджер «Коламбуса» раскритиковал слова бывшего президента ИИХФ
Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен раскритиковал слова бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.
Фазель остался недоволен качеством игры в финальном матче Олимпиады-2022, в котором Финляндия обыграла Россию (2:1).
«Этим комментариями Рене Фазель подтвердил свою некомпетентность в понимании такой прекрасной игры, как хоккей. К сожалению, он слишком долго занимал пост главы ИИХФ», — написал финский генменеджер в Twitter.
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