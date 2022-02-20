Финский генменеджер «Коламбуса»: «Своими комментариями Фазель подтвердил свою некомпетентность»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен раскритиковал слова бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.

Фазель остался недоволен качеством игры в финальном матче Олимпиады-2022, в котором Финляндия обыграла Россию (2:1).

«Этим комментариями Рене Фазель подтвердил свою некомпетентность в понимании такой прекрасной игры, как хоккей. К сожалению, он слишком долго занимал пост главы ИИХФ», — написал финский генменеджер в Twitter.