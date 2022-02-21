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Сегодня, 00:42

Финские хоккеисты получат за победу над Россией в финале Олимпиады 100 тысяч евро

Сергей Разин
корреспондент

Стала известна сумма, которую хоккеисты сборной Финляндии получат за победу в финале Олимпиады-2022 с Россией, сообщает Iltalehti.

По сведениям источника, бонусы в хоккее за золотую медаль составят 100 тысяч евро. При этом за победу в индивидуальных соревнованиях спортсмены получат 50 тысяч евро.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды становились серебряными призерами (в Калгари-1988 и Турине-2006).

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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