Финские хоккеисты получат за победу над Россией в финале Олимпиады 100 тысяч евро

Стала известна сумма, которую хоккеисты сборной Финляндии получат за победу в финале Олимпиады-2022 с Россией, сообщает Iltalehti.

По сведениям источника, бонусы в хоккее за золотую медаль составят 100 тысяч евро. При этом за победу в индивидуальных соревнованиях спортсмены получат 50 тысяч евро.

Сборная Финляндии впервые в истории стала олимпийским чемпионом по хоккею. До этого финны дважды становились серебряными призерами (в Калгари-1988 и Турине-2006).