Женская сборная Швейцарии победила Финляндию, Китай уступил Швеции на Олимпиаде

На женском олимпийском хоккейном турнире сборная Швейцарии неожиданно нанесла поражение команде Финляндии. Швейцарки выиграли со счетом 3:2.

Еще в одном матче сборная Канады с минимальным разрывом одолела команду Китая — 2:1.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

Группа A

Швейцария — Финляндия — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Кристен — 1 (бол., Мюллер, Штальдер), 11:52 — 1:0. Лайтинен — 1 (бол., Саволайнен, Туоминен), 27:49 — 1:1. Рюэгг — 1 (бол., Мюллер, Лиманн), 30:00 — 2:1. Штальдер — 3 (Мюллер, Сигрист), 41:21 — 3:1. Холопайнен — 1 (Вайникка, Тулус), 50:11 — 3:2.

Вратари: Брендли — Кейсала (58:34 — 58:58, 59:40).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 24 (3+14+7) — 40 (13+14+13).

Судьи: Лифферс, Манта.

7 февраля. Пекин. Национальный.

Группа B

Швеция — Китай - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Кан Мулан — 1 (Лю Чжиксинь), 5:16 — 0:1. Викнер-Зинкевич — 1 (буллит), 25:14 — 1:1. Боувенг — 1 (Нилен-Перссон, Ваксин), 26:39 — 2:1.

Вратари: Содерберг — Чжоу Джиаинь (57:46).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (9+15+9) — 33 (13+6+14).

Судьи: Виганд, Нурми.

7 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.