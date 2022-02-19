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Сегодня, 04:07

Финал женского хоккейного турнира Олимпиады обошел по просмотрам НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

Финальный матч женского турнира по хоккею на Олимпийских играх-2022 на телеканале NBC смотрели в среднем 3,54 миллиона зрителей, сообщил в Twitter обозреватель Шон Шапиро. Этот показатель больше, чем у любого матча регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Кроме того, эта игра стала вторым по популярности хоккейным матчем в США с 2019 года.

В финале женского хоккейного турнира Олимпийских игр сборная Канада переиграла США (3:2).

Напомним, сборная России проиграла в 1/4 финала турнира Швейцарии (2:4).

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