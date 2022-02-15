Бывший игрок сборной России оценил шансы команды на победу на Олимпиаде-2022

Капитан «Трактора», олимпийский чемпион-2018 Сергей Калинин в интервью «СЭ» оценил шансы сборной России на нынешних Играх.

«Шансы высокие. Россия — всегда фаворит всех больших турниров, этот не исключение. Я думаю, что здесь вопрос больше к ребятам, как они смогут собраться все вместе и с одной идеей прийти к цели, играть друг за друга. Здесь никто особо помочь не может, только сами игроки могут выиграть золото», — сказал Калинин.

Сборная Дании стала соперником команды России в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

В первом раунде плей-офф датчане победили команду Латвии со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Дания является дебютантом Олимпиады. Она заняла второе место в группе В. Россияне вышли в четвертьфинал напрямую с первого места в этом же квартете. В матче группового раунда Россия победила Данию со счетом 2:0.