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Сегодня, 16:15

Бывший игрок сборной России оценил шансы команды на победу на Олимпиаде-2022

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Капитан «Трактора», олимпийский чемпион-2018 Сергей Калинин в интервью «СЭ» оценил шансы сборной России на нынешних Играх.

«Шансы высокие. Россия — всегда фаворит всех больших турниров, этот не исключение. Я думаю, что здесь вопрос больше к ребятам, как они смогут собраться все вместе и с одной идеей прийти к цели, играть друг за друга. Здесь никто особо помочь не может, только сами игроки могут выиграть золото», — сказал Калинин.

Сборная Дании стала соперником команды России в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира в Пекине.

В первом раунде плей-офф датчане победили команду Латвии со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Дания является дебютантом Олимпиады. Она заняла второе место в группе В. Россияне вышли в четвертьфинал напрямую с первого места в этом же квартете. В матче группового раунда Россия победила Данию со счетом 2:0.

Сергей Калинин на&nbsp;Олимпиаде-2018. «Мое золото такое же, как у Кросби». Интервью олимпийского чемпиона Пхенчхана Калинина

Сергей Калинин
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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