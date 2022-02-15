Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала олимпийского турнира в Пекине Россия — Дания.

«Четвертьфинал — неприятная стадия, поэтому не нужно говорить, что нам повезло с жеребьевкой. Датчане тоже хотят выиграть. Думаю, будет очень закрытая игра. И цена первого гола будет очень важна. Нужно быть осторожными и дисциплинированными. И не стоит ждать красивого хоккея. Элерс приверженец вязкого хоккея. Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей», — сказал Быков «СЭ».

15 февраля в матче 1/8 финала турнира Дания обыграла Латвию со счетом 3:2.

Матч Россия — Дания пройдет завтра, 16 февраля и начнется в 09.00 (мск).

16.02.2022 | Россия — Дания