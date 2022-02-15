«Стиль датчан сравним с зубной болью: неприятный хоккей». Быков — об 1/4 финала Россия — Дания
Быков дал прогноз на матч 1/4 финала хоккейного турнира ОИ Россия — Дания
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала олимпийского турнира в Пекине Россия — Дания.
«Четвертьфинал — неприятная стадия, поэтому не нужно говорить, что нам повезло с жеребьевкой. Датчане тоже хотят выиграть. Думаю, будет очень закрытая игра. И цена первого гола будет очень важна. Нужно быть осторожными и дисциплинированными. И не стоит ждать красивого хоккея. Элерс приверженец вязкого хоккея. Стиль датчан можно сравнить с зубной болью: неприятный и тяжелый хоккей», — сказал Быков «СЭ».
15 февраля в матче 1/8 финала турнира Дания обыграла Латвию со счетом 3:2.
Матч Россия — Дания пройдет завтра, 16 февраля и начнется в 09.00 (мск).
16.02.2022 | Россия — Дания
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