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Сегодня, 15:35

Вице-президент «Металлурга» Ласьков положительно оценил игру Яковлева на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выступление игроков команды в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Игру Егора Яковлева оцениваю положительно. Андрей Чибисов выполнял ту задачу, которую ему ставил тренерский штаб, под тот стиль игры, который определили. Плохо, что Артем Минулин не сыграл ни одного матча. Но тренерскому штабу виднее, кто в какой кондиции находится, какие задачи отведены, поэтому тут я не буду комментировать», — приводит слова Ласькова ТАСС.

Также вице-президент «Металлурга» рассказал о ходе переговоров по заключению новых соглашений.

«По Артему Минулину переговоры прошли, с Егором Яковлевым разговариваем, по Юхо Олкинуоре будем смотреть», — добавил Ласьков.

Сборная России в финале олимпийского хоккейного турнира уступила Финляндии со счетом 1:2. Команда завоевала серебряные медали.

Источник: https://tass.ru/sport/13782745
Андрей Чибисов
Егор Яковлев (ХК Металлург)
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Металлург (Магнитогорск)
Артем Минулин
Сергей Ласьков
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