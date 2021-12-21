Брайан Орсер уверял, что у японки все в порядке, но она пропускает сезон.

Сильнейшая по потенциалу фигуристка-одиночница за пределами России Рика Кихира пропускает чемпионат Японии и почти со 100-процентной вероятностью не выступит на Олимпиаде в Пекине. Это значит, что конкуренции у наших девушек на Играх в Китае практически не будет. В то же время нельзя не сказать о личной трагедии Кихиры, которая три года назад зимой выигрывала все турниры подряд и устанавливала мировые рекорды. Как так вышло, что лучшая японка поколения не смогла подготовиться к важнейшему сезону в карьере, и что дальше ждет Рику?

Орсер уверял всех, что Кихира тренирует четверной и скоро вернется на лед

Как пишет Yahoo Japan, Рика Кихира пропустит чемпионат Японии по фигурному катанию из-за травмы лодыжки. Более того, неявка на отборочный старт будет означать и пропуск Олимпиады. Как уточняют журналисты Kyodo News, исключений для Рики делать не будут и она уже точно не сможет принять участие в главном старте четырехлетки. Руководство сборной Японии понять можно, поскольку нет гарантий по восстановлению спортсменки ближе к старту Игр. Травму фигуристка получила еще летом (судя по всему, рецидив предыдущих повреждений), и по ходу текущего сезона Кихира так ни разу на старт и не вышла. Она последовательно снималась с «челленджеров» в сентябре и октябре, не явилась на этапы «Гран-при» в Канаде и Японии. Чемпионат страны был последним шансом увидеть ее в действии, но вернуться на лед девушка так и не смогла.

Тем удивительнее тот факт, что новый тренер Кихиры Брайан Орсер еще недавно уверял всех, что работа идет по плану. «Рика очень терпелива, она выполняет много работы вне льда. Мне кажется, она делает намного больше, чем когда-либо. Она набирает форму и работает над многими другими аспектами, — выдал он после «Гран-при Италии». — Честно говоря, я уверен, что совсем скоро она вновь окажется на льду... Если боль уйдет, то мы все увидим прежнюю Рику. Ее четверной сальхов при ней, как и тройной аксель. Уже скоро она сможет нормально тренироваться, сейчас нужно быть внимательными и не допускать ошибок». Реальность оказалась более суровой, и даже спустя почти два месяца после того интервью готовую к старту Кихиру мы не видим. На текущий момент в их совместной работе в принципе не было турниров, Рика объявила о сотрудничестве с Орсером в сентябре и с тех пор не покидает лазарет.

Трусова восстановилась после травмы спустя месяц, почему Рика так долго болеет?

Тренировки с Орсером были главной целью для Кихиры еще с позапрошлого сезона, только вот пандемия не позволила Рике переехать в Торонто еще в конце 2020 года. Тогда в Канаду въезд был ограничен, и в качестве альтернативы японка всерьез рассматривала даже академию Евгения Плющенко, но переговоры не удались. В итоге до чемпионата мира 2021 года Кихира тренировалась в Швейцарии у Стефана Ламбьеля. Работа с известным в прошлом одиночником поначалу выглядела весьма перспективной, только вот в Стокгольме Рика развалилась и показала свои худшие прокаты за последние годы. Стефан не смог решить проблемы ни в психологии, ни в технике, а значит, других выходов кроме как ехать в Европу для Кихиры не было. Но что нашла победительница финала «Гран-при» сезона-2018/19 в Cricket Club?

Если верить официальной информации, то травму Рика получила еще до поездки в Торонто. И все же Орсер как опытный специалист был обязан либо отказаться от тренировок фигуристки в патовой ситуации, либо искать пути решения. В результате он получал деньги и уверял Кихиру с японской федерацией фигурного катания, что все хорошо. На восстановление после травмы у Рики было почти полгода. Для сравнения: Александра Трусова приехала со Skate America в конце октября с переломом стопы, а уже с декабря возобновила тренировки. Неизвестно, в какой форме она будет на чемпионате России в Санкт-Петербурге, но двукратная чемпионка мира среди юниоров хотя бы будет вести борьбу за олимпийскую квоту. Кихире же придется смириться с тем фактом, что страну представят в Китае другие одиночницы. Такой долгий перерыв может судить либо о более серьезных проблемах, нежели летний перелом, либо об ошибках Орсера.

Кихиру могут заявить на постолимпийский чемпионат мира

Помощь в восстановлении после травмы не лучшая сторона Брайана, о чем говорят сложности с выходом на лед у того же Юдзуру Ханю. Двукратный олимпийский чемпион летом прошел через очередную травму и рисковал, так же как Кихира, пропустить чемпионат Японии. Ханю, в отличие от Рики, были выданы гарантии участия в ОИ в любом случае, но только понятно, что к формальному попаданию в сборную по прежним заслугам Юдзуру не был готов и все же на национальном первенстве выступит. По крайней мере в тренировочных группах он есть, а риска не поехать на чемпионат для Ханю никакого. Никто ведь не решится вместо лучшего их спортсмена отправить на Олимпиаду Кейдзи Танаку, Шуна Сато или Казуки Томоно. Призеры ЧМ Шома Уно и Юма Кагияма, скорее всего, поедут в Пекин вместе с Ханю, так как у Японии три мужские заявки.

В женском одиночном у японок три квоты, и за них битва идет нешуточная. Недаром в этой стране так легко расстаются с Кихирой, поскольку есть сильная Каори Сакамото, возвращаются на свой прежний уровень Сатоко Миохара и Маи Михара, выучили тройной аксель Вакаба Хигучи и Мана Кавабе. Если смотреть на результаты Кихиры и на последний ее старт — ЧМ в Швеции, — то шансов отобраться на ОИ по спортивному принципу у нее и так было бы немного. С учетом неясных дальнейших перспектив идея забыть уже о Рике и дать шансы другим девушкам выглядит наиболее логичной. Бороться с россиянками Сакамото или Миохара не смогут, но при этом и Кихира после травмы вряд ли бы исполнила чистый четверной. Правда, хоть с олимпийскими мечтами покончено, сам сезон для нее, вполне возможно, еще не закончен. Ее могут заявить весной на чемпионат мира во Франции, о котором ей и предстоит сейчас думать.