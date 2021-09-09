Главная соперница российских фигуристок сменила тренера. Кихира будет работать с бывшим наставником Медведевой

Японская фигуриста со второго раза попала к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Лучшая японская фигуристка и едва ли не единственный человек в мире, который может помешать российским девушкам выиграть золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине, Рика Кихира объявила о смене тренера. В прошлом сезоне ее готовил швейцарский специалист Стефан Ламбьель, в этом она планирует тренироваться в Канаде у Брайана Орсера. Любопытно правда, что это уже вторая попытка Кихиры перейти к Орсеру. Первую она предпринимала год назад, но в силу разных причин до Северной Америки так и не доехала. Что изменилось за прошедшее время и какие перспективы у Кихиры в новой команде?

Кихира сообщила о переходе к Орсеру в июне 2020-го, но переход сорвался

Японская фигуристка Рика Кихира объявила о переезде в Торонто для работы с канадским специалистом Брайаном Орсером. «Так как моя цель — Олимпиада в Пекине, я очень рада работать под руководством Орсера и его команды, они подготовили много ведущих фигуристов», — сказала Кихира в беседе с Kyodo. В прошлом сезоне Кихира работала с Миэ Хамадой и Стефаном Ламбьелем. Сотрудничество закончилось полнейшим провалом на чемпионате мира-2021 в шведском Стокгольме, поэтому решение попробовать в олимпийский год что-то новое объяснимо.

К тому же выбор Ламбьеля осенью прошлого года для нее был скорее вынужденным. Она с самого начала хотела ехать за океан к Орсеру и даже согласовала переход, только вот в реальности осуществить его у Рики не получилось. Официальная причина — пандемия коронавируса. Информация о переходе Кихиры в Cricket Club появилась в июне 2020-го. Спустя полтора месяца в СМИ появляется информация о том, что трансфер не состоится, так как фигуристка не может вылететь в Торонто. Правда, как уточняют японские журналисты, даже после возможного возобновления авиасообщения Рика не будет тренироваться под руководством Орсера.

Сложности с пересечением канадской границы действительно существуют. Другой известный японец, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, судя по всему, в прошлом году так и не попал на каток Орсера, где он тренируется с 2012 года. Не получилось добраться до Cricket Club и у россиянки Евгении Медведевой. Брайан работал со своими спортсменами в дистанционном режиме, что не сильно устраивало лидеров. Поэтому та же Медведева решилась вернуться к своему предыдущему специалисту Этери Тутберидзе.

Версия с карантинными ограничениями логична и объяснима. С другой стороны, в среде фигурного катания крайне популярна другая версия. Якобы против возможного перехода Кихиры к Орсеру летом прошлого года была против Медведева. Она понимала, что в таком случае сильнейшей спортсменкой группы будет уже японка, а она переезжала в Канаду как раз ради статуса лидера и особого отношения к себе, которого ей не хватало в «Хрустальном». Доказательств справедливости теории нет, но не спроста же отдельно проговаривался нюанс, что при отмене ограничений на перелеты переезда в Торонто не будет? И в Японии Рика в любом случае оставаться не стала, поехав на базу Ламбьеля в Лозанне.

У Ламбьеля Рика показывала интересные программы, но загнала себя в кризис

Изначально перспективы Кихиры у Ламбьеля были весьма интересные. Стефан — тренер с креативным видением, и он часто дает второе дыхание спортсменам. К примеру, Шома Уно после того, как решил покататься вообще без тренера и попал в эмоциональное пике, у швейцарца пусть не вернулся на уровень Олимпиады в Пхенхчане, когда он стал вторым сразу после Ханю, но хотя бы стал постепенно обретать прежнюю уверенность и не выглядел на соревнованиях абсолютно потерянным. Прогрессирует у Ламбьеля и латвиец Денис Васильевс, недавно ему даже удалось исполнить четверной впервые в карьере. Важная тренерская черта Стефана — стойкая ментальная связь с фигуристом и творческое видение рабочего процесса. Он привносит интересные штрихи в хореографию и дает серьезный импульс росту оценки за компоненты. В то же время опыта у тренера было немного, и, насколько стабильными будут прокаты с Ламбьелем, еще предстояло узнать, как и способность специалиста качественно поработать над техникой.

По ходу сезона Рика шла неплохо, и надо признать, что Стефану действительно удалось раскрыть ее лучшие черты. Короткая программа сезона-2020/21 — едва ли не лучшая в карьере спортсменки и лучшая короткая программа года. В то же время технического развития не было — четверной осилить на соревнованиях не получалось, в тройном акселе и вовсе наметился регресс. Бороться без широкого арсенала ультра-си с огромным десантом россиянок — задача едва ли возможная, к тому же не решилась и главная проблемы Кихиры — психологическая устойчивость. Вновь японка проваливает главный старт после относительно неплохого сезона. Итоги Стокгольма-2021 неутешительны — девятое место в произвольной программе и седьмое по итогам после серебра короткой. Она проиграла, например, Ольге Микутиной из Австрии и Луне Хендрикс из Бельгии. На что можно рассчитывать при таких диспозициях?

Кихира продолжит работать и с Хамадой — и это ее ключевое преимущество

В итоге мечта Рики все-таки осуществится, она едет в Торонто к бывшему тренеру Медведевой и Ким Ю На. Сейчас пандемия коронавируса хоть и продолжается, но полностью авиаперелеты не блокирует. Фактора Медведевой также больше нет — Евгения свое будущее связала с «Самбо-70». Раз все дороги открыты, то, вероятно, другие варианты Кихира больше не рассматривала. Хотя они точно были, вспомним хотя бы про переговоры Евгения Плющенко. Он консультировал японку по некоторым вопросам, но в условиях, когда его школа осталась вообще без фронтменов перед Играми в Пекине, сильный легионер «Ангелам Плющенко» явно бы не помешал. Только это не входит в планы Рики. В прошлом году она объясняла желание работать именно с Орсером большим победным опытом специалиста, а также необходимостью черпать новые знания за рубежом. Понимая, что россиянки убежали далеко вперед, Кихире нужно искать свои козыри. Разумных сценариев в России не нашлось, европейская школа себя исчерпала — значит, надо ехать в Северную Америку. К тому же Рика говорила, что вместе с Брайаном сможет поработать над своим скольжением.

Важный момент, что переезды Кихиры из страны в страну никак не влияют на ее взаимоотношения с прежним тренером из Японии Миа Хамадой. Они до сих пор сотрудничают, Хамада как в прошлом году участвовала в тренировочном процессе Рики (пусть и на расстоянии), также будет и в этом. Более того, Хамада, по некоторой информации, сама была инициатором поиска счастья за рубежом. Понимая, что на родине она неизбежно столкнется с потолком возможностей, Миа стала подбирать для нее подходящий каток на чужбине.

Проблемы двоевластия при этом нет — главным тренером будет Орсер. Хамада выступает скорее в роли консультанта, который знает свою фигуристку едва ли не лучше всех в мире и может помочь с поиском ключей к ее эмоциональному состоянию в критический момент. Подобный тандем, который вряд ли можно представить в России вполне способен привести если не к победе, то к медали Олимпиады. Хотя подумайте, как в мире ждут падения эпохи доминирования нашего фигурного катания. Или вспомните, как судили сестер Авериных в Токио. Рику обязательно поддержит ISU, а значит, нашим девушкам расслабляться точно не стоит.