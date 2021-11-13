Прогресс семимильными шагами невозможен без усилий над организмом.

Накануне всех потрясли кадры из Японии, где на разминке перед короткой программой «Гран-при» в Осаке фигуристка Дарья Усачева упала с флипа и не смогла продолжить выступления. Она снялась с соревнований, поскольку даже не могла ходить без помощи врачей. В России трагедия Усачевой демонстрировалась под комментарии хореографа ее группы Даниила Глейхенгауза, который долгое время показывал стоическое спокойствие. Но стоит ли обвинять его в отсутствии эмоций к своей спортсменке, а Этери Тутберидзе и «Хрустальный» — за систематические травмы? Никто ведь никого не заставлял выбирать этот путь, а в «Самбо-70» всего лишь дают возможность взобраться на мировой пьедестал. Как говорит сама Тутберидзе, пресловутые «равные шансы».

Глейхенгауз открыл глаза зрителям на очевидное

Сюрреалистичная картина — 15-летняя девушка корчится от боли на весь мир и взывает о помощи, в то время как работающий с ней хореограф Даниил Глейхенгауз демонстрирует холодность, граничащую с полной отреченностью от происходящего. «И вот мы видим, как она покидает лед. Очень... неожиданно», — все, что он смог выдать в репортаже Первого канала. Надо ли говорить, что подобная реакция на тяжелую травму у своей ученицы вызвала недоумение у зрителей. Если Глейхенгаузу тяжело изобразить эмоции в прямом эфире федерального телеканала, то как он реагирует на проблемы со здоровьем вне публичного поля? В дальнейшем в ходе эфире Даниил постарался вырулить из этой ситуации и призвал болельщиков писать слова поддержки Дарье, но было уже слишком поздно.

Хотя стоит ли винить хореографа? Честность лучше лицемерия. Пусть ранее сам Глейхенгауз и не говорил об этом открыто, но позиция его команды давно известна. Этери Тутберидзе еще четыре года назад обозначила свою группу как «фабрику», а отдельных фигуристок — как «продукты». В эпоху Евгении Медведевой это еще не так сильно выделялось, и даже появление Алины Загитовой статус-кво не сильно меняло. Есть Медведева, есть Загитова, а есть все остальные. С приходом поколения Александры Трусовой, Алены Косторной и Анны Щербаковой все стало иначе. Работа превратилась в конвейер, который и не думает останавливаться. Фабрике все равно, что ТЩК еще не успели выиграть все свои титулы, а коронавирус отобрал у них новый сезон. На подходе ВУХ (Валиева, Усачева, Хромых), так что готовьтесь либо освобождать позиции, либо бороться за место под солнцем.

Задача — подготовить призеров Игр. Фамилии — дело второстепенное

Усачева выходит во взрослые с едва ли не худшими стартовыми позициями в «Хрустальном» за последние годы. Мало того, что с авансцены еще не сошли (и сойдут ли?) лидеры прошлых лет, так и ее одногодки Камила Валиева и Майя Хромых по техническому потенциалу сильнее. Можно сколько угодно говорить, что не стоило требовать от Дарьи учить тройной аксель во что бы то ни стало, и что именно тренировки акселя сломали молодой талант. Но, с другой стороны, тренер ЦСКА Сергей Давыдов в недавнем интервью «СЭ» ясно выразился, что с тройными прыжками сейчас даже бороться нет смысла. Мы перешли в эпоху ультра-си и для серьезных притязаний хочешь не хочешь, но работать над многооборотными прыжками придется. Чего бы эта работа в итоге ни стоила.

Усачева наверняка могла бы отказаться работать над акселем, но в таком случае и об олимпийских перспективах ей пришлось бы забыть. Вряд ли такой ход даже привел бы к необходимости смены тренера, разве что не по инициативе самой фигуристки или ее родителей. Ведь настойчивость в плане изучения новых элементов — это точно не прихоть Тутберидзе. Все, чего добивается Этери, — это максимальная нацеленность на результат. Для нее спорт — это война, а фигуристки — это солдаты. На войне все средства хороши, а потерю одного бойца отряд замечать не должен. Именно поэтому новые звезды штампуются как на заводе. И понятное дело, что ключевая задача для «Самбо-70» — добиться максимального представительства на Олимпиаде и завоевать в Пекине все возможные медали. А кто конкретно это сделает: Щербакова, Валиева, Хромых, Трусова или Усачева — так ли это важно? Недаром в «Хрустальном» вывели к 2022-му сразу шесть спортсменок мирового класса, каждая из которых способна выиграть Игры.

Ответственность за травмы ложится на спортсменок и их родителей

Поэтому помощь Дарье с тройным акселем — это, скорее, пример человеческого отношения. Когда в группе уже есть набор спортсменок на олимпийский пьедестал, проблемы одной конкретной Усачевой не сильно-то, по идее, и должны волновать. Проигрываешь конкуренцию? Твои проблемы, мы все радуемся новому рекорду Валиевой и восстановленным четверным Щербаковой. Но для Тутберидзе «равные шансы» — не выражение для красивого поста в Instagram. Это философия команды «Хрустального», пришли к которой тренеры, скорее всего, после драмы Евгении Медведевой. Медведева, если помните, хотела учить четверные, а в олимпийский год — исполнять все прыжки во второй половине программы, как Загитова. У нее не получалось, были проблемы со здоровьем, и контент пришлось упростить. Итог всем известен — 1,5 балла разницы и победа Алины. На эмоциях сразу после проката в олимпийском Пхенхчане Евгения в сердцах сделала выговор тренеру за то, что та не дала ей возможности победить Загитову, поскольку у них неравные позиции в технике.

Что же, урок выучен, и сейчас Тутберидзе дает возможность всем выучить столько квадов, сколько душе угодно. Карт-бланш дали даже Трусовой. Изначально Этери была против попыток идти больше чем на три четверных, и эти споры во многом и привели к годичной «стажировке» у Евгения Плющенко. Теперь Александра вернулась и может прыгать сколько захочет. И тот факт, что эти прыжки привели ее к рецидиву травмы и пропуску «Гран-при», уже целиком на ее совести. Она хочет побеждать и понимает, что единственный ее шанс — быть лучше всех по технике. Здесь так и хочется привести аналогию с сериалом «Игра в кальмара». Кто виноват во всех смертях во время испытаний — организаторы кровавых забав или жадные люди, готовые на все ради баснословных денег? Вопрос риторический.