Рика видит причины неудачи на чемпионате мира в травме и акклиматизации — но они гораздо глубже.

Единственная реальная конкурентка для российских одиночниц Рика Кихира ехала на чемпионат мира в Швецию с претензиями не то что на медаль — разученный четверной сальхов давал ей надежду побороться и за победу. После короткой программы позиции Кихиры были весьма неплохими: она меньше чем в двух баллах от лидирующей Анны Щербаковой, контент в произвольной у них довольно схожий, да и в форме Щербакова явно не в идеальной. Но в очередной раз, когда перед Рикой маячит медаль, она срывает прокат. В интервью после выступления она объясняла ошибки проблемами в подготовке, но в них ли дело?

Кихира ссылается на акклиматизацию и травму

Откатай Рика Кихира на чемпионате в Стокгольме чисто, она, вероятно, легко бы выигрывала. Трусова выбыла еще в короткой, Туктамышева споткнулась о тройной флип, у Щербаковой не пошли четверные. Вот он, пусть к победе! К тому же и чиновники Международного союза конькобежцев наверняка уже устали от российских побед, да и кому хочется разбираться с запретами на флаг и гимн... Но уже с первого прыжка было ясно, что психологически Кихира вышла на произвольную неготовой. Вместо заявленного первым четверного сальхова — аксель, и только в два оборота. Заходит на второй аксель — падение. Каскад флип + ойлер + сальхов — мимо. Финальный лутц — мимо.

После проката Рику атаковали в онлайн микст-зоне десятки японских журналистов, которые пытались понять, в чем причина неудачи фигуристки. И она постаралась честно объяснить ситуацию. «Было определенное давление, но я была ментально сфокусирована. А вот мое тело было сонным, я не смогла адаптироваться к часовому поясу. К тому же меня до сих пор беспокоит старая травма», — сказала японка. Тренируется сейчас Кихира у Стефана Ламьбеля в Швейцарии, но непосредственно перед ЧМ она ездила на сборы в США, поэтому ей и пришлось заново привыкать к европейскому времени.

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Фактор акклиматизации и восстановления после повреждения, конечно, не вычеркиваем. К тому же на подобные проблемы у фигуристки намекали и некоторые эксперты — например, чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова в эфире Eurosport. Но вот только есть несколько важных нюансов, которые заставляют сомневаться, что именно слабое физическое состояние Рики негативно повлияло на спортсменку. В короткой Рика была практически идеальна, на тренировке за пару часов до произвольной — тоже. Акклиматизация накрыла именно в самый ответственный момент? Возможно. Но почему тогда Рика кардинально меняла по ходу проката программу? Большинство тренеров уверены: «бабочка» — это про ментальное состояние, а не про «физику». Третий и решающий аргумент — срывы Кихиры на крупных стартах уже давно стали для нее своеобразной традицией.

Провалы у Кихиры случаются регулярно

Вернемся на два года назад. Чемпионат мира-2019 в японской Сайтаме. Переполненная 20-тысячная «Сайтама Супер Арена» — и Кихира в статусе главного фаворита женского турнира. За ней победы на всех крупных стартах сезона, мировые рекорды и в разы более мощный технический набор в сравнении с Алиной Загитовой. За количество болельщиков в инстаграме высокие оценки в фигурном катании пока не ставят, а вот за тройные акселя — вполне. У Кихиры их было три на два проката, что до эпохи четверных считалось невероятной сложностью.

За прокатами Рики, без преувеличения, следит вся страна. Первым элементом в короткой программе у нее стоял тройной аксель. Она заходит на него и... делает прыжок в один оборот. В произвольной у нее был шанс исправить ситуацию. Снова заход на прыжок — и падение. За победу она бы уже вряд ли боролась, но до бронзы ей не хватило нескольких сотых.

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Ничего не напоминает? Хорошо, юниорский чемпионат мира-2018. Тот самый, где Трусова впервые в карьере исполнила чисто два четверных прыжка. Главной соперницей россиянок должна была стать тогда снова Кихира. В короткой она уступила нашим несколько баллов из-за неудачного каскада, но в произвольной у нее стояли привычные два тройных акселя, с которыми она при определенных раскладах могла добраться и до золота. Как бы не так: две «бабочки» — и только восьмое место. Если Кихира выходит на лед с пониманием, что удачный прокат позволит ей выиграть важный титул, она неизбежно валится. Не может каждый раз причиной быть акклиматизация или травма. Несколько крайне похожих историй четко говорят о сложившейся тенденции.

Кихира развалилась из-за дня перерыва между прокатами

Скорее всего, у Кихиры панический страх успеха. Синдромы очевидны: Рика теряет концентрацию и самообладание именно в тот момент, когда успешное выступление может кардинально изменить ее жизнь. Эта проблема часто встречается у спортсменов, и Кихира здесь точно не одинока. Особенно в фигурном катании, где психология важна для побед не меньше четверных и хореографии.

Отдельной сложностью выступлений на ЧМ было расписание. Между короткой программой и произвольной для девушек прошло больше двух суток. За это время часто накрывает много лишних мыслей, о чем в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказывала чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова. «Может быть, Кихире было сложно после успеха в короткой, — предположила Бетина. — То, что между прокатами был один день перерыва, — для кого-то это проще, кому-то, наоборот, сложнее. Часто после промежуточного успеха спортсмен перегорает. Если выступил неудачно, за день отдыха можно забыться, прийти в себя и потом здорово выступить. А вот если откатал хорошо, то ждать произвольную очень трудно. Лучше бы на кураже сразу вышел, тут же откатал, и все. А так начинаешь слишком много думать, появляются ненужные мысли».

Про таких, как Кихира, говорят, что они чемпионы тренировок. Но почему на разминке Рика делает триксели без проблем, а в соревновательном прокате что-то будто в ней ломается? Дело в том, что соревнования, особенно важные, — это стресс. Страх. Страх неизвестности. Спортсмен не знает, чем закончится соревнование. Если бы была возможность знать результат заранее, то и таких стрессов бы не было. И как только спортсмен начинает просчитывать варианты, прикидывать расклады, думать, какое место он займет и как он должен выступить для победы, он проигрывает. Не просто так фигуристы говорят, что они не смотрят прокаты соперников, закрывают уши при объявлении оценок. Не просто так Алексей Мишин уводил от журналистов и с тренировки Елизавету Туктамышеву и Евгения Семененко. Все это небольшие хитрости, которые помогают сконцентрироваться, забыться. Не думать о медалях и баллах, а просто выходить и делать свое дело.

Есть спортсмены, которые умеют собираться в критический момент чуть ли не с рождения. Лучший пример — Анна Щербакова. Вы вряд ли увидите ее успешной на тренировках, но у нее три подряд победы на чемпионате России и свежая победа на чемпионате мира. А спортсменкам вроде Кихиры очень нужна помощь специалиста. Рике стоит думать не о Брайане Орсере, втором четверном или новой методике тренировок. Ей необходим спортивный психолог, иначе в Пекине-2022 шансов у нее никаких. Ведь есть ли более стрессовые соревнования, чем Олимпийские игры?