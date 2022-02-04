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Сегодня, 06:33

Загитова оценила прокат Кондратюка в короткой программе командного турнира

Евгений Козинов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила выступление Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Очень волнительно и переживательно было. Видно, как Марк очень сильно сконцентрирован. Волнение у него присутствовало. Он еще катал первым во второй разминке — это дополнительные переживания случаются, но он справился со всем.

У него не получился первый каскад, он должен быть в начале в самом, насколько знаю. Переживала за второй прыжок, потому что туда надо было обязательно цеплять второй прыжок", — сказала Загитова в эфире «Первого канала».

Фигурное катание
Алина Загитова
Марк Кондратюк
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