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Сегодня, 06:32

Натан Чен: «Командные соревнования помогают мне так же подготовиться к личным»

Натан Чен заявил, что доволен короткой программой на командном турнире Олимпиады в Пекине
Сергей Федоров
Корреспондент

Американский фигурист Натан Чен, ставший первым в короткой программе на командном турнире Олимпиады в Пекине, отметил, что доволен своим прокатом.

22-летний фигурист набрал 111,71 балла.

«Я рад быть здесь и рад своему прокату. Это хороший опыт, все получилось. Я очень доволен. У меня были ошибки на предыдущих стартах, это помогло мне набрать опыт. У меня было много стартов перед Олимпиадой, это все внесло свой вклад.

Командные соревнования помогают мне так же подготовиться к личным. Я почувствовал лед, атмосферу. Будем бороться", — сказал Чен.

Отметим, что в короткой программе мировой рекорд принадлежит японцу Юдзуру Ханю. На Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию 2020 года он в короткой программе поставил мировой рекорд 111.82.

Натан Чен
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