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Сегодня, 13:29

Валиева вышла на тренировку перед короткой программой на Олимпиаде

Виктория Кравченко

Российская фигуристка Камила Валива перед короткой программой в женском одиночном катании на Олимпиаде вышла на тренировку, сообщает ТАСС.

В прогоне девушка исполнила аксель в три с половиной оборота, но упала, после чего выполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Короткую программу фигуристки представят сегодня, 15 февраля. Начало — 13:00 мск. Группа с российскими спортсменками начнется — 16:38 (мск).

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Источник: https://tass.ru/sport/13710441
Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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