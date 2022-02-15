Валиева вышла на тренировку перед короткой программой на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валива перед короткой программой в женском одиночном катании на Олимпиаде вышла на тренировку, сообщает ТАСС.

В прогоне девушка исполнила аксель в три с половиной оборота, но упала, после чего выполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Короткую программу фигуристки представят сегодня, 15 февраля. Начало — 13:00 мск. Группа с российскими спортсменками начнется — 16:38 (мск).

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.