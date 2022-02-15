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Сегодня, 12:41

В МОК прокомментировали высказывание Освальда про источник запрещенного вещества у Валиевой

Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В Международном олимпийском комитете заявили, что глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд не обладал достоверной информацией о попадании запрещенного вещества в организм российской фигуристки Камилы Валиевой, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В МОК подчеркнули, что Освальд на заседании в Спортивном арбитражном суде (CAS) не присутствовал, а повторил информацию, которая была опубликована в прессе.

Ранее во вторник Освальд заявил, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. По его словам, этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения 15-летней фигуристки.

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Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Сегодня, 15 февраля, Валиева выйдет на лед и представит короткую программу в рамках личного турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Источник: tass.ru
Олимпиада
Камила Валиева
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