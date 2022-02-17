ОКР — о серебре Трусовой на Олимпиаде: «Александра вписала свое имя в историю. Гордимся!»
В ОКР оценили выступление фигуристки Трусовой на Олимпиаде
В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали выступление российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Серебро! Александра Трусова сегодня вписала свое имя в историю! Гордимся!» — говорится в публикации на странице ОКР в Twitter.
Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.
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