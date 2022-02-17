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ОКР — о серебре Трусовой на Олимпиаде: «Александра вписала свое имя в историю. Гордимся!»

В ОКР оценили выступление фигуристки Трусовой на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали выступление российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Серебро! Александра Трусова сегодня вписала свое имя в историю! Гордимся!» — говорится в публикации на странице ОКР в Twitter.

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
ОКР
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