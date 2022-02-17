В ОКР оценили выступление фигуристки Трусовой на Олимпиаде

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали выступление российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Серебро! Александра Трусова сегодня вписала свое имя в историю! Гордимся!» — говорится в публикации на странице ОКР в Twitter.

Трусова прыгнула пять четверных прыжков в произвольной программе и получила 177,13 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 251,73 балла и завоевала серебряную медаль.