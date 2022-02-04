«В спорте нет политики». Никитин рассказал, почему украинцам было сложно попасть на «Гран-при России»

Украинский фигурист Максим Никитин заявил, что в спорте нет политики. По его словам, у спортсменов Украины были проблемы только из-за коронавируса.

— Давно в Москве не были. На время постановки программы приезжали, — сказал Никитин. — Почему? А вы попробуйте приехать куда-нибудь. Нам даже было сложно приехать на «Гран-при России». В итоге приехали. Но это было очень сложно для русской стороны.

Не надо искать в этом тайных заговоров. Все гораздо проще, ребят. Вы стоите в маске по тем же причинам, по каким мы не можем куда-то поехать.

— Политических причин не было?

— Во-первых, мы спортсмены. А в спорте нет политики. Все говорят, что и журналисты вне политики. (улыбается)