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Сегодня, 07:38

«В спорте нет политики». Никитин рассказал, почему украинцам было сложно попасть на «Гран-при России»

Украинец Никитин рассказал, почему было сложно попасть на «Гран-при России»
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Украинский фигурист Максим Никитин заявил, что в спорте нет политики. По его словам, у спортсменов Украины были проблемы только из-за коронавируса.

— Давно в Москве не были. На время постановки программы приезжали, — сказал Никитин. — Почему? А вы попробуйте приехать куда-нибудь. Нам даже было сложно приехать на «Гран-при России». В итоге приехали. Но это было очень сложно для русской стороны.

Не надо искать в этом тайных заговоров. Все гораздо проще, ребят. Вы стоите в маске по тем же причинам, по каким мы не можем куда-то поехать.

— Политических причин не было?

— Во-первых, мы спортсмены. А в спорте нет политики. Все говорят, что и журналисты вне политики. (улыбается)

Фигурное катание
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