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«Олимпиакос» победил «Фиорентину» и выиграл Лигу конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Никола Миленкович («Фиорентина») и Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»).
Фото Reuters

«Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций в сезоне-2023/24.

В финале греческий клуб обыграл «Фиорентину» — 1:0. Основное время завершилось вничью (0:0), а единственный гол в дополнительное время на 116-й минуте забил Аюб Эль-Кааби.

«Олимпиакос» стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».Кроме того, «Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок.

«Фиорентина» во второй раз подряд уступила в финале Лиги конференций — в прошлом сезоне команда Винченцо Итальяно в решающем матче проиграла «Вест Хэму» (1:2).

Лига конференций. Финал
29 мая, 22:00. OPAP Arena (Афины)
Олимпиакос П
1:0
Фиорентина

Футбол
Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
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