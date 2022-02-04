Украинский фигурист заявил, что может свободен говорить на любом языке

Украинский фигурист Максим Никитин ответил на вопрос о запрете общаться на русском языке украинским спортсменам во время Олимпийских игр-2022.

«Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы», — сказал Никитин.

Напомним, украинские фигуристы Александра Назарова/Максим Никитин после проката на командном турнире Олимпийских игр-2022 отвечали на вопрос украинского телевидения о выступлении на русском языке.

С российскими журналистами украинцы также поговорили на русском языке.

Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко не стал отвечать на вопрос российских журналистов о запрете говорить на русском. На вопросы он отвечал на английском.

Назарова и Никитин за свое выступление получили 64,08 балла.