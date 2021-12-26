Стал известен состав сборной Японии по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

В Японии завершился чемпионат страны по фигурному катанию. По его итогам сформировался состав сборной на Олимпиаду, сообщает FigureSkatingMisc.

В мужском одиночном катании выступят Юдзуру Ханю, Сема Уно и Юма Кагияма. У женщин в состав команды вошли Каори Сакамото, Вакаба Хигути и Мана Кавабе.

В парном катании выступят Рику Миура и Рюичи Кихара, а в танцах на льду — Мисато Коматсубара и Тим Колето.

Олимпиада должна пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.