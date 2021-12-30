К Олимпиаде в Пекине выпущен ролик с участием Медведевой

Китайский телеканал CGTN опубликовал тизер ролика с участием российской фигуристки Евгении Медведевой, которая является послом российской команды на Олимпиаде в Пекине.



В ролике звучит девиз Игр-2022 на разных языках. Медведева произносит его на русском языке: «Вместе ради общего будущего». Затем все участники видео хором говорят по-китайски.

Полная версия видео к Олимпиаде с участием Медведевой будет опубликовано 3 января.

Напомним, двукратный серебряный призер олимпийских игр Медведева является участником шоу «Ледниковый период». Кроме того, она приняла участие в показательных выступлениях на прошедшем чемпионате России.