К Олимпиаде в Пекине выпущен ролик с участием Медведевой
12:21
Китайский телеканал CGTN опубликовал тизер ролика с участием российской фигуристки Евгении Медведевой, которая является послом российской команды на Олимпиаде в Пекине.
В ролике звучит девиз Игр-2022 на разных языках. Медведева произносит его на русском языке: «Вместе ради общего будущего». Затем все участники видео хором говорят по-китайски.
Полная версия видео к Олимпиаде с участием Медведевой будет опубликовано 3 января.
Напомним, двукратный серебряный призер олимпийских игр Медведева является участником шоу «Ледниковый период». Кроме того, она приняла участие в показательных выступлениях на прошедшем чемпионате России.
How to say #Beijing2022 motto in different languages #TogetherforBeijing2022 pic.twitter.com/X0wiHUXMTL— CGTN (@CGTNOfficial) December 30, 2021
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю