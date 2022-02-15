Шаботова: «Я не знала, что есть какое-то давление на Украину»

Фигуристка Шаботова не знала, что существует давление на Украину во время Олимпиады

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова высказалась давлении на свою страну во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«Я устала, не знаю, тут ещё много сил Олимпиада забирает. Никто из нас об этой ситуации не думает ничего, я читаю новости и забываю», — отметила фигуристка на вопросы о россиянке Камиле Валиевой.

Также Шаботова высказалась о давлении на Украину во время Олимпиады.

«Не знаю, почему не идет аксель. Вопросы на английском? Не хочу позориться. (всё смеются) Моя страна встречает большое давление? Я не знала, что есть какое-то давление. Я чувствую поддержку от всех стран. Я не отношусь никак политически к этим вопросам, я просто катаюсь», — сказала Шаботова.

Сборная Украины на данный момент не завоевала ни одной медали Олимпиады-2022.