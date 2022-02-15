Украинка Шаботова не верит, что Валиева виновата в сложившейся ситуации

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова прокомментировала ситуацию с россиянкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Не верю, что Камила принимала допинг. Девочки просто очень талантливые, таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами. Тут даже вопросов нет», — сказала Шаботова.

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Сегодня, 15 февраля, Валиева выйдет на лед и представит короткую программу в рамках личного турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.