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Сегодня, 13:52

Украинка Шаботова не верит, что Валиева виновата в сложившейся ситуации

Дмитрий Кузнецов
,  
Сергей Федоров
Анастасия Шаботова.
Фото Global Look Press

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова прокомментировала ситуацию с россиянкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Не верю, что Камила принимала допинг. Девочки просто очень талантливые, таких прокатов нельзя достичь какими-то препаратами. Тут даже вопросов нет», — сказала Шаботова.

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Сегодня, 15 февраля, Валиева выйдет на лед и представит короткую программу в рамках личного турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. В короткой программе Валиева выступит в последней разминке, 26-й из 30 участниц.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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