Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 11:58

Щербакова выполнила попытку четверного риттбергера на тренировке Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская фигуристка Анна Щербакова несколько раз зашла на четверной риттбергер на тренировке перед показательными выступлениями на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийская чемпионка выполнила три попытки прыжка, который она никогда не делала на соревнованиях, но все три раза заметно недокрутила прыжок и упала.

На данный момент Щербакова исполняла в своей карьере только четверные лутц и флип.

Тренер Этери Тутберидзе пропустила тренировку российских фигуристок перед показательными выступлениями в Пекине.

Фигурное катание
Олимпиада
Анна Щербакова
2
0
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тутберидзе не стала наблюдать за тренировкой Щербаковой и Трусовой

«Все хотят, чтобы тебе уделялось главное внимание». Плющенко объяснил уход Трусовой от Тутберидзе
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости