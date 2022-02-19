Щербакова выполнила попытку четверного риттбергера на тренировке Олимпиады
Российская фигуристка Анна Щербакова несколько раз зашла на четверной риттбергер на тренировке перед показательными выступлениями на Олимпийских играх в Пекине.
Олимпийская чемпионка выполнила три попытки прыжка, который она никогда не делала на соревнованиях, но все три раза заметно недокрутила прыжок и упала.
На данный момент Щербакова исполняла в своей карьере только четверные лутц и флип.
Тренер Этери Тутберидзе пропустила тренировку российских фигуристок перед показательными выступлениями в Пекине.
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