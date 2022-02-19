Щербакова выполнила попытку четверного риттбергера на тренировке Олимпиады

Российская фигуристка Анна Щербакова несколько раз зашла на четверной риттбергер на тренировке перед показательными выступлениями на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпийская чемпионка выполнила три попытки прыжка, который она никогда не делала на соревнованиях, но все три раза заметно недокрутила прыжок и упала.

На данный момент Щербакова исполняла в своей карьере только четверные лутц и флип.

Тренер Этери Тутберидзе пропустила тренировку российских фигуристок перед показательными выступлениями в Пекине.