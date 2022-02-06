Сборные США, Канады, Китая и Японии назвали составы на заключительный день командного турнира
7 февраля пройдет заключительный соревновательный день командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Произвольные программы представят пары, танцоры и одиночницы.
За сборную Канады выступят Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и Маделин Скиза.
Японию представят Рику Миура/Рюичи Кихара, Мисато Коматсубара/Тим Колето, Каори Сакамото.
В составе сборной США на лед выйдут Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер, Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Карен Чен.
За команду Китая выступят Чэн Пэн/Ян Цзинь, Ван Шиюэ/Лю Синьюй, И Чжу.
Сборную России представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева.
После второго дня соревнований российская команда лидирует, набрав 45 очков. На втором месте сборная США (42). Замыкает тройку японская команда (39).