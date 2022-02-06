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Сегодня, 17:23

Сборные США, Канады, Китая и Японии назвали составы на заключительный день командного турнира

Екатерина Савостина
Корреспондент

7 февраля пройдет заключительный соревновательный день командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Произвольные программы представят пары, танцоры и одиночницы.

За сборную Канады выступят Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и Маделин Скиза.

Японию представят Рику Миура/Рюичи Кихара, Мисато Коматсубара/Тим Колето, Каори Сакамото.

В составе сборной США на лед выйдут Алекса Книрим/Брендон Фрэйзер, Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Карен Чен.

За команду Китая выступят Чэн Пэн/Ян Цзинь, Ван Шиюэ/Лю Синьюй, И Чжу.

Сборную России представят Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева.

После второго дня соревнований российская команда лидирует, набрав 45 очков. На втором месте сборная США (42). Замыкает тройку японская команда (39).

Источник: https://results.isu.org/results/season2122/owg2022/
Фигурное катание
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