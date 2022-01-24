Первый канал покажет старт командного турнира фигуристов на Олимпиаде

Первый канал 4 февраля откроет Олимпийское вещание из собственной студии в Пекине. Все трансляции будут комментироваться непосредственно с места событий.

Помимо соревнований в эфире Первого также будут выходить дневники Олимпиады, а на цифровых платформах — два регулярных тематических шоу с топ-экспертами по фигурному катанию и хоккею.

Первые эфирные трансляции (с 4 по 6 февраля)

4 февраля в 04.45 — Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (Короткая программа), Танцы (Ритм-танец), Пары (Короткая программа).

5 февраля в 11.45 — Биатлон. Смешанная эстафета.

6 февраля в 09.50 — Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км Скиатлон