Анна Щербакова: «Главная цель еще не достигнута»

Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала, в каком состоянии подходит к старту Олимпийских игр в Пекине.

«Главная цель еще не достигнута. Силы пока бережем, накапливаем, чтобы выдать в нужный момент», — сказала серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова Первому каналу.

На прошедшем чемпионате Европы Щербакова стала второй, уступив Камиле Валиевой.

На Олимпиаде в женском одиночном катании выступят Валиева, Щербакова и Александра Трусова.