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Сегодня, 20:48

Анна Щербакова: «Главная цель еще не достигнута»

Иван Шитик
Корреспондент

Чемпионка мира Анна Щербакова рассказала, в каком состоянии подходит к старту Олимпийских игр в Пекине.

«Главная цель еще не достигнута. Силы пока бережем, накапливаем, чтобы выдать в нужный момент», — сказала серебряный призер чемпионата Европы Анна Щербакова Первому каналу.

На прошедшем чемпионате Европы Щербакова стала второй, уступив Камиле Валиевой.

На Олимпиаде в женском одиночном катании выступят Валиева, Щербакова и Александра Трусова.

Источник: https://www.1tv.ru/news/2022-01-23/419925-dve_nashi_silneyshie_sbornye_po_hokkeyu_i_figurnomu_kataniyu_k_olimpiade_gotovy
Олимпиада
Анна Щербакова
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