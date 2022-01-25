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Сегодня, 07:00

Поздняков считает, что сборная России по фигурному катанию способна выиграть командный турнир в Пекине-2022

Тимур Ганеев
Корреспондент

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от выступления наших фигуристов на Играх-2022 в Пекине.

«Понятно, что фигурное катание — особый вид спорта для россиян, — отметил «СЭ» Станислав Поздняков. — Он привлекает внимание огромного числа наших соотечественников. Мне бы хотелось, чтобы в Пекине мы были более успешны, чем в Пхенчхане. У нас очень сильная команда. Не только в женском одиночном катании, но и в парах, танцах на льду. Рассчитываю, что и парни не подведут. Конечно, было бы здорово выиграть командное первенство».

На Играх-2018 в Пхенчхане сборная России завоевала три медали. Алина Загитова одержала победу в женском одиночном катании, Евгения Медведева стала второй. Также у нас было серебро в командном первенстве (Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев).

Полное интервью со Станиславом Поздняковым можно прочитать здесь.

Олимпиада
Станислав Поздняков
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