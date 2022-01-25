Поздняков считает, что сборная России по фигурному катанию способна выиграть командный турнир в Пекине-2022

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от выступления наших фигуристов на Играх-2022 в Пекине.

«Понятно, что фигурное катание — особый вид спорта для россиян, — отметил «СЭ» Станислав Поздняков. — Он привлекает внимание огромного числа наших соотечественников. Мне бы хотелось, чтобы в Пекине мы были более успешны, чем в Пхенчхане. У нас очень сильная команда. Не только в женском одиночном катании, но и в парах, танцах на льду. Рассчитываю, что и парни не подведут. Конечно, было бы здорово выиграть командное первенство».

На Играх-2018 в Пхенчхане сборная России завоевала три медали. Алина Загитова одержала победу в женском одиночном катании, Евгения Медведева стала второй. Также у нас было серебро в командном первенстве (Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев).

Полное интервью со Станиславом Поздняковым можно прочитать здесь.