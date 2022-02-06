Россия обошла США в командном турнире и вышла на первое место
Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022.
Победа Валиевой принесла 10 очков. Таким образом, у России теперь 36 очков, она обошла США на два балла. На третьей строчке Япония с 29 очками.
Следующей по расписанию пройдет произвольная программа у мужчин. Россию представит Марк Кондратюк. Прокаты пройдут сегодня, 6 февраля и начнутся в 6:50 мск.
Фигурное катание
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Командный турнир.
Положение команд (после 4 видов из 8)
1. Россия — 36 баллов.
2. США — 34.
3. Япония — 29.
4. Канада — 24.
5. Китай — 22.
6. Грузия — 22.
7. Италия — 20.
8. Чехия — 15.
9. Германия — 8.
10. Украина — 8.
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