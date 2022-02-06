Россия обошла США в командном турнире и вышла на первое место

Российская фигуристка Камила Валиева стала первой в короткой программе в командном турнире Олимпиады-2022.

Победа Валиевой принесла 10 очков. Таким образом, у России теперь 36 очков, она обошла США на два балла. На третьей строчке Япония с 29 очками.

Следующей по расписанию пройдет произвольная программа у мужчин. Россию представит Марк Кондратюк. Прокаты пройдут сегодня, 6 февраля и начнутся в 6:50 мск.

Фигурное катание

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Командный турнир.

Положение команд (после 4 видов из 8)

1. Россия — 36 баллов.

2. США — 34.

3. Япония — 29.

4. Канада — 24.

5. Китай — 22.

6. Грузия — 22.

7. Италия — 20.

8. Чехия — 15.

9. Германия — 8.

10. Украина — 8.