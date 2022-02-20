Олимпиада-2022, фигурное катание: порядок выхода на лед в показательных выступлениях

Кто из фигуристов выступит в показательных выступлениях на Олимпиаде

В воскресенье, 20 февраля, на Олимпиаде в Пекине фигуристы выступят с показательными номерами. Начало — 7.00 по московскому времени, прямая трансляция — «Россия 1».

Порядок выступлений

Первое отделение

Винсент Чжоу (США)

Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)

Алиса Лью (США)

Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)

Морис Квителашвили (Грузия)

Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

Вакаба Хигучи (Япония)

Шома Уно (Япония)

Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)

Александра Трусова (Россия)

Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)

Цзинь Боян (Китай)

Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)

Второе отделение

Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)

Киган Мессинг (Канада)

Каори Сакамото (Япония)

Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)

Юдзуру Ханю (Япония)

Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)

Луна Хендрикс (Бельгия)

Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия)

Юма Кагияма (Япония)

Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия)

Анна Щербакова (Россия)

Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)

Нэтан Чен (США)

Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)