Олимпиада-2022, фигурное катание: порядок выхода на лед в показательных выступлениях
В воскресенье, 20 февраля, на Олимпиаде в Пекине фигуристы выступят с показательными номерами. Начало — 7.00 по московскому времени, прямая трансляция — «Россия 1».
Порядок выступлений
Первое отделение
Винсент Чжоу (США)
Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
Алиса Лью (США)
Чэн Пэн — Ян Цзинь (Китай)
Морис Квителашвили (Грузия)
Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
Вакаба Хигучи (Япония)
Шома Уно (Япония)
Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США)
Александра Трусова (Россия)
Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия)
Цзинь Боян (Китай)
Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания)
Второе отделение
Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США)
Киган Мессинг (Канада)
Каори Сакамото (Япония)
Ван Шиюэ — Лю Синьюй (Китай)
Юдзуру Ханю (Япония)
Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия)
Луна Хендрикс (Бельгия)
Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия)
Юма Кагияма (Япония)
Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия)
Анна Щербакова (Россия)
Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (Франция)
Нэтан Чен (США)
Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай)