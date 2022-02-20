Загитова заявила, что на матче Финляндия — Россия будет больше всех кричать и орать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присутствует на финальном матче Олимпиады в Пекине Финляндия — Россия.

Фигуристка заявила, что обязательно посетит хоккей.

«Так как финал и последний день Олимпиады, поэтому все придут, — сказала Загитова Первому каналу. — Надеюсь, поболеть за наших. Поэтому я буду тоже больше всех кричать и орать, все эмоции выплесну туда и, надеюсь, это поможет нашим хоккеистам.

Смотреть нужно обязательно, потому что это финал, финал, это кульминация Олимпийских игр".

За матчем Финляндия — Россия можно следить на сайте «СЭ». счет 1:0 в пользу российской команды. Гол забил Михаил Григоренко.