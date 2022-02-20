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Сегодня, 04:37

Галлямов: «Мы очень рады, что удалось завоевать олимпийскую медаль»

Сергей Разин
корреспондент

Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал новый пост в Instagram.

«Огромное спасибо всем, кто помогал на таком сложном пути! Мы очень рады, что удалось завоевать олимпийскую медаль, и даже на этом мы не остановимся!» — написал Галлямов.

Публикация от Aleksandr Galliamov (@a_gallyam)

Галлямов вместе с Анастасией Мишиной по итогам турнира спортивных пар завоевали бронзовые медали Олимпиады-2022. Серебряные медали завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место.

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