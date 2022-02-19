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Сегодня, 14:53

На американских фигуристов подали в суд за нарушение авторских прав на Олимпиаде

Иван Шитик
Корреспондент

На американских фигуристов Брендона Фрейзера и Алексу Книрим подали в суд за несанкционированное использование музыки, которую они выбрали для короткой программы командного турнира на Олимпиаде в Пекине, сообщает Court House News.

О нарушении авторских прав заявила группа Heavy Young Heathens. Иск был зарегистрирован 17 февраля в федеральном суде города Санта-Ана (США, штат Калифорния).

Напомним, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место по итогам короткой программы среди спортивных пар на командном турнире на Олимпийских играх. Победителями стали представители Китая Вэньцзин Суй и Цун Хань, установившие мировой рекорд. Тройку лучших замкнули как раз Алекса Книрим и Брендон Фрейзер из США.

Адвокаты Федерации фигурного катания США уведомили Международный олимпийский комитет (МОК) о подаче апелляции с требованием вручить медали командного турнира до окончания Олимпиады в Пекине.

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