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Сегодня, 07:28

Международное агентство по тестированию назвало запрещенный препарат, найденный в пробе Валиевой

Сергей Разин
корреспондент

Международное агентство по тестированию (ITA), осуществляющее антидопинговую программу на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщило о положительном результате на запрещенное вещество в образце, взятым у российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Российское агентство РУСАДА взяло тест у спортсменки 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. 8 февраля Аккредитованная лаборатория ВАДА в Стокгольме сообщила, что тест показал неблагоприятный результат на наличие запрещенного вещества триметазидин, классифицированного как гормон или модулятор метаболизма согласно списку запрещенных веществ ВАДА», — говорится в заявлении ITA.

8 февраля Валиева была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине.

Олимпиада
Камила Валиева
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