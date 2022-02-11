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Сегодня, 07:23

Стало известно, когда Валиева сдала сомнительную допинг-пробу

Иван Торопцев
Корреспондент

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, когда российская фигуристка Камила Валиева сдала сомнительную допинг-пробу.

Согласно заявлению на официальном сайте ITA, образец, взятый у Валиевой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине. Дело не находится в юрисдикции МОК, поскольку положительная проба была взята задолго до начала Олимпиады. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) воспользовался правом обжаловать снятие временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.

Источник: https://ita.sport/news/beijing-2022-the-ita-informs-on-figure-skater-kamila-valieva/
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
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