Стало известно, когда Валиева сдала сомнительную допинг-пробу

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, когда российская фигуристка Камила Валиева сдала сомнительную допинг-пробу.

Согласно заявлению на официальном сайте ITA, образец, взятый у Валиевой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

Дело Валиевой будет рассмотрено до 15 февраля выездной панелью CAS в Пекине. Дело не находится в юрисдикции МОК, поскольку положительная проба была взята задолго до начала Олимпиады. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) воспользовался правом обжаловать снятие временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS), поскольку в ближайшие дни фигуристке предстоит участие в личных соревнованиях одиночниц на Играх в Пекине.