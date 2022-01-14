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Сегодня, 21:50

Медведева рассказала, сколько четверных прыгнет чемпионка Олимпиады в Пекине

Виктория Кравченко

Двукратная чемпионка мира и Европы в фигурном катании Евгения Медведева рассказала о том, что российские фигуристки будут показывать на Играх в Пекине.

«Будущей олимпийской чемпионке необходимы будут два четверных, может быть, три, и тройной аксель. Не считаю, что кто-то ожидал таких технических улучшений всего за несколько лет. Это удивительно или немного страшно, я не знаю. Через несколько лет мы увидим, будет ли уровень продолжать развиваться или нет», — цитирует Медведеву L'Equipe.

На Играх 2018 года фигуристка выиграла серебро в одиночном катании и командном турнире.

Источник: https://www.lequipe.fr/
Фигурное катание
Евгения Медведева
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