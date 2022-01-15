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Сегодня, 15:30

Стало известно, когда назовут состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Команда Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Окончательный состав российской олимпийской сборной по фигурному катанию на Играх в Пекине назовут на Олимпийском собрании в Москве, которое пройдет в здании Олимпийского комитета России.

По словам пресс-атташе Федерации фигурного катания России, «собрание состоится в 20-х числах января». До Олимпиады команда также проведет сбор в Красноярске, откуда 1 февраля вылетит в Пекин.

Состав на командный турнир до последнего будет держаться в секрете — «по тактическим соображениям».

Эту сборную спасет только Туктамышева. Достойна ли ехать в Пекин Щербакова и есть ли место для Коляды?

Фигурное катание
Олимпиада
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