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Сегодня, 13:44

Роднина поделилась мнением о конкурентах российских пар на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о конкурентах российских пар на Олимпиаде в Пекине.

«У китайцев сильная пара, но тем интереснее будет интрига на Олимпийских играх. Тем более что китайцы будут выступать у себя дома, в Пекине. Мы помним, что было у нас в Сочи в 2014 году: дома всегда все происходит несколько иначе, есть определенные преимущества. Надо понимать, что конкуренция будет очень тяжелой», — приводит «Чемпионат» слова Родниной.

На чемпионате Европы в Таллине российские спортивные пары заняли весь пьедестал. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на второй строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4575567-rodnina-podelilas-mneniem-o-konkurentah-rossijskih-par-na-olimpijskih-igrah-v-pekine.html
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Роднина
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