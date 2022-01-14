Роднина поделилась мнением о конкурентах российских пар на Олимпиаде в Пекине

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о конкурентах российских пар на Олимпиаде в Пекине.

«У китайцев сильная пара, но тем интереснее будет интрига на Олимпийских играх. Тем более что китайцы будут выступать у себя дома, в Пекине. Мы помним, что было у нас в Сочи в 2014 году: дома всегда все происходит несколько иначе, есть определенные преимущества. Надо понимать, что конкуренция будет очень тяжелой», — приводит «Чемпионат» слова Родниной.

На чемпионате Европы в Таллине российские спортивные пары заняли весь пьедестал. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на второй строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.