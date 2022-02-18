Ильиных поздравила Щербакову с золотой медалью

Российская фигуристка Елена Ильиных поздравила Анну Щербакову с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх-2022 в женском одиночном катании.

«Еще раз хочу отдельным постом поздравить сильнейшую фигуристку планеты, олимпийскую чемпионку Анечку Щербакову. Два чистейших проката по праву и без сомнений — это золото. Сильнейший характер не оставляет равнодушным. А внутренняя интеллигентность и красота влюбляет без условий! Анечка, поздравляю с самой значимой победой! Пусть это золото принесет тебе и твоим родителям много счастья. Ты и правда золотая девочка!» — написала Ильиных в Instagram.

Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль. Трусова получила 177,13 балла, набрав по сумме выступлений 251,73 балла и выиграв серебро. Валиева получила 141,93 балла и стала четвертой, по сумме выступлений набрав 224,09 балла.