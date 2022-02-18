Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 01:28

Ильиных поздравила Щербакову с золотой медалью

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская фигуристка Елена Ильиных поздравила Анну Щербакову с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх-2022 в женском одиночном катании.

«Еще раз хочу отдельным постом поздравить сильнейшую фигуристку планеты, олимпийскую чемпионку Анечку Щербакову. Два чистейших проката по праву и без сомнений — это золото. Сильнейший характер не оставляет равнодушным. А внутренняя интеллигентность и красота влюбляет без условий! Анечка, поздравляю с самой значимой победой! Пусть это золото принесет тебе и твоим родителям много счастья. Ты и правда золотая девочка!» — написала Ильиных в Instagram.

Публикация от ELENA ILINYKH (@blackswanei)

Щербакова получила за произвольную программу 175,75 балла. По сумме двух выступлений она набрала 255,95 балла и завоевала золотую медаль. Трусова получила 177,13 балла, набрав по сумме выступлений 251,73 балла и выиграв серебро. Валиева получила 141,93 балла и стала четвертой, по сумме выступлений набрав 224,09 балла.

Олимпиада: Александра Трусова, Анна Щербакова, Камила Валиева. Олимпиада 2022: у Щербаковой — золото! У Трусовой — серебро! Валиева — только четвертая... Онлайн-трансляция 17 февраля
Фигурное катание
Анна Щербакова
Елена Ильиных
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валиева выразила озабоченность участием американского судьи в процессе в CAS

Екатерина Боброва обратилась к Валиевой: «Твое катание на льду — это спорт, граничащий с искусством»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости