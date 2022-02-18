Валиева выразила озабоченность участием американского судьи в процессе в CAS

Согласно опубликованной в общем доступе мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой, фигуристка неоднозначно отнеслась к назначению в тройку судей на процессе американского арбитра Джеффри Бенца. Это отражено в документе:

— В начале слушаний Валиева выразила озабоченность назначением мистера Джеффри Бенца в качестве судьи из-за его статуса фигуриста, в прошлом соревновавшегося за США, а также работника Олимпийского и Паралимпийского комитета США (15 лет назад). Мистер Джеффри Бенц прояснил, что его предыдущий пост и его национальность никак не влияют на его независимость и беспристрастность для решения по делу. Однако спортсменка формально не оспаривала его назначение ни в какой момент времени, — говорится в полном решении суда.

Напомним, 14 февраля CAS разрешил Валиевой принять участие в олимпийском турнире среди женщин. Она заняла четвертое место.