Олимпиада-2022, фигурное катание: где и когда смотреть показательные выступления

Где и когда смотреть показательные выступления фигуристов на Олимпиаде

В воскресенье, 20 февраля, на Олимпиаде в Пекине фигуристы выступят с показательными номерами. Начало — 7.00 по московскому времени, прямая трансляция — «Россия 1».

К участию приглашают тройку призеров в каждом виде, остальные спортсмены выбираются из других стран, чтобы разнообразить представительство национальных олимпийских комитетов.

Цель показательных выступлений — продемонстрировать спортивную технику, достижения в том или ином виде спорта. Это одно из средств пропаганды физической культуры и спорта.