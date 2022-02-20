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Олимпиада-2022, фигурное катание: где и когда смотреть показательные выступления

Где и когда смотреть показательные выступления фигуристов на Олимпиаде
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 20 февраля, на Олимпиаде в Пекине фигуристы выступят с показательными номерами. Начало — 7.00 по московскому времени, прямая трансляция — «Россия 1».

К участию приглашают тройку призеров в каждом виде, остальные спортсмены выбираются из других стран, чтобы разнообразить представительство национальных олимпийских комитетов.

Цель показательных выступлений — продемонстрировать спортивную технику, достижения в том или ином виде спорта. Это одно из средств пропаганды физической культуры и спорта.

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