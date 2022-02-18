Галкин поддержал Валиеву и поздравил Щербакову и Трусову с медалями на Олимпиаде

Российский артист Максим Галкин поделился впечатлениями после завершения соревнования фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Самые сильные переживания за наших прекрасных фигуристок! Очень рад за Анну Щербакову! Анечка, с победой тебя! Поздравляю Александру Трусову с серебром! Дай Бог сил Камиле Валиевой пережить сегодняшнюю неудачу», — написал Галкин в Instagram.

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла.

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У нее 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвертое место. На ее счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.