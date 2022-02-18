Екатерина Боброва обратилась к Валиевой: «Твое катание на льду — это спорт, граничащий с искусством»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях (танцы на льду) Екатерина Боброва выразила поддержку Камиле Валиевой. Россиянка стала четвертой на Олимпиаде в Пекине.

«Анечка Щербакова олимпийская чемпионка! — написала Боброва в Instagram. — Очень долго собиралась писать этот пост. Стирала, переписывала… вытирала экран телефона от капающих на него слез… Очень тяжело и в тоже время очень радостно.

В первую очередь я от всей души поздравляю нашу железную леди Анну Щербакову! В очередной раз Анечка доказала, что она несгибаема! Она выходит на лед и потрясающе катается: обе программы без единой помарки! Вопреки всем! Вопреки всему! Ты — олимпийская чемпионка!

Поздравляю с серебряной медалью Сашу Трусову! То, что ты сегодня сделала, — просто невероятно! После контрольных прокатов, когда ты первый раз приземлила пять четверных, я мечтала, чтобы у тебя это получилось еще раз! И у тебя получилось! На Олимпийских играх!!! Браво.

Камилочка… Я прекрасно понимаю, что никакие слова не помогут унять эту боль. Просто хочу, чтобы ты знала: у тебя есть то, что никто и никогда не сможет у тебя отнять! Безграничную любовь зрителей по всему миру! Твое катание на льду — это спорт, граничащий с искусством! И ты уже вписала свое имя золотыми буквами в историю фигурного катания! Я хочу загадать желание: пусть мы все увидим твои слезы! Слезы счастья на верхней ступени пьедестала, когда в твою честь будет играть гимн России!

Все наши девочки бесподобны! У меня все».

Анна Щербакова заняла первое место. Второй стала ее соотечественница Александра Трусова. На третьем месте японка Каори Сакамото. Валиева, которая лидировала после короткой программы, на четвертой позиции.