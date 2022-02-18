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Сегодня, 01:44

Екатерина Боброва обратилась к Валиевой: «Твое катание на льду — это спорт, граничащий с искусством»

Евгений Петров
Корреспондент

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях (танцы на льду) Екатерина Боброва выразила поддержку Камиле Валиевой. Россиянка стала четвертой на Олимпиаде в Пекине.

«Анечка Щербакова олимпийская чемпионка! — написала Боброва в Instagram. — Очень долго собиралась писать этот пост. Стирала, переписывала… вытирала экран телефона от капающих на него слез… Очень тяжело и в тоже время очень радостно.

В первую очередь я от всей души поздравляю нашу железную леди Анну Щербакову! В очередной раз Анечка доказала, что она несгибаема! Она выходит на лед и потрясающе катается: обе программы без единой помарки! Вопреки всем! Вопреки всему! Ты — олимпийская чемпионка!

Поздравляю с серебряной медалью Сашу Трусову! То, что ты сегодня сделала, — просто невероятно! После контрольных прокатов, когда ты первый раз приземлила пять четверных, я мечтала, чтобы у тебя это получилось еще раз! И у тебя получилось! На Олимпийских играх!!! Браво.

Камилочка… Я прекрасно понимаю, что никакие слова не помогут унять эту боль. Просто хочу, чтобы ты знала: у тебя есть то, что никто и никогда не сможет у тебя отнять! Безграничную любовь зрителей по всему миру! Твое катание на льду — это спорт, граничащий с искусством! И ты уже вписала свое имя золотыми буквами в историю фигурного катания! Я хочу загадать желание: пусть мы все увидим твои слезы! Слезы счастья на верхней ступени пьедестала, когда в твою честь будет играть гимн России!

Все наши девочки бесподобны! У меня все».

Анна Щербакова заняла первое место. Второй стала ее соотечественница Александра Трусова. На третьем месте японка Каори Сакамото. Валиева, которая лидировала после короткой программы, на четвертой позиции.

 

Олимпиада
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
Камила Валиева
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