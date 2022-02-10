Чен прыгнул пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

Американский фигурист Натан Чен выступил с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Он прыгнул четверной флип+тройной флип, четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп+ойлер+бабочка на флипе, тройной аксель, тройной лутц+тройной тулуп.

Он получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений набрал 332,60 балла.

По итогам соревнований Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию. Он впервые в карьере выиграл золото Игр.