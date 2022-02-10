Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 08:29

Чен прыгнул пять четверных в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Американский фигурист Натан Чен выступил с произвольной программой на Олимпиаде в Пекине.

Он прыгнул четверной флип+тройной флип, четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, четверной тулуп+ойлер+бабочка на флипе, тройной аксель, тройной лутц+тройной тулуп.

Он получил за прокат 218,63 балла. По сумме выступлений набрал 332,60 балла.

По итогам соревнований Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию. Он впервые в карьере выиграл золото Игр.

Фигурное катание
Олимпиада
Нэтан Чен
1
0
Читайте также
Российских фигуристов лишат золота Олимпиады в команднике? Что об этом известно
Страшный день Камилы Валиевой: все, что известно о допинговом скандале с лучшей фигуристкой России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию, Семененко — 8-й, Кондратюк — 15-й
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости