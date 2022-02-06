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Сегодня, 20:35

Блогер из США назвал правильным второе место Синициной и Кацалапова в короткой программе командного турнира

Данил Алешин
Корреспондент
Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Фото Reuters

Американский блогер и ведущий подкаста о фигурном катании The Skating Lesson Джонатан Бейер в разговоре с «СЭ» оценил короткую программу в ритм-танце Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Что касается Синициной и Кацалапова, то у них замечательная скорость и линии, — отметил Бейер. — К сожалению, травма спины, кажется, беспокоит Никиту из-за некоторых более жестких движений, чем обычно, а также небольших ошибок. В этом сезоне мне больше нравится произвольный танец Степановой и Букина, но Синицина и Кацалапов гораздо более быстрые и великие фигуристы. Тем не менее, Хаббелл и Донохью катаются еще быстрее и занимают большую площадь льда, чем любая другая пара. Я думаю, что результат был правильным».

Российская пара показала результат 85,05 балла и заняла второе место. Первое место заняли Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью из США (86,56), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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